VIDEO: Otáčivému hledišti v Týně je 40 let. To je jeden plnohodnotný život

V centru Týna nad Vltavou je malý park, který ukrývá opravdový skvost: jediné ochotnické otáčivé hlediště na světě. Bylo vybudováno v roce 1983 ochotníky na místě bývalého hradu v parku v Bedřichových sadech. Takže mu je rovných 40 let. „Prakticky by se dalo říci, že je to skoro jeden plnohodnotný lidský život. A čtyři desítky premiér,“ říká ředitel Divadelní společnosti Vltavan Ivan Sýkora.

Otáčivé hlediště v Týně nad Vltavou slaví 40 let. | Video: Deník/Petr Škotko