Ale asi před 12 lety, tedy v době, kdy začal fungovat Chelčický domov sv. Linharta, se k této záležitosti přidala i jiná tradice. Živý betlém přesně na Štědrý den. „Je to opravdu živý betlém se vším, co k němu patří – je zde živý osel nebo koník. A do konce zde poletí i živý andělíček,“ uvedla 24. prosince ředitelka domova Klára Kavanová Mušková.