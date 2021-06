Botanický ústav AV ČR přichystal skleníkovou výstavu „Vodní a masožravé rostliny z celého světa“ do Botanické zahrady Třeboň.

Masožravé a vodní rostliny z celého světa vystavuje Botanická zahrada Třeboň. | Video: Deník/Jitka Davidová

Výstava s unikátními druhy rostlin z různých částí světa, je návštěvníkům přístupná denně od osmi do osmnácti hodin. „Nejnápadnější jsou rostliny severní Ameriky, které jsou zde vidět. Je to například mucholapka, rosnatky. Ale máme i masožravé rostliny z Austrálie, jižní Ameriky, jižní Afriky. Vodní rostliny pochází také například z Ameriky, Asie, Eurasie. Nejsme komerční firma, ale některé druhy lze u nás zakoupit. Většinou jen ty, které přežijí bytové podmínky,“ říká vedoucí Botanické zahrady Třeboň, Jana Navrátilová, která vodní rostliny zkoumá asi 20 let a v Botanickém ústavu AV ČR pracuje od roku 2004.