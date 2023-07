Ve čtvrtek 6. července se již tradičně uskutečnila na Kozím hrádku u Sezimova Ústí ekumenická bohoslužba u příležitosti upálení mistra Jana Husa. Desítky lidí si přišly vyslechnout biblické poselství, živé písně a společně se pomodlit. Vystoupili zástupci několika táborských církví a jejich vystoupení se dotkla i aktuálních témat.

Při bohoslužbě vystoupili zástupci Církve bratrské, Českobratrské církve evangelické, Církve československé husitské, Starokatolické církve, Římskokatolické církve i nového uskupení Církve bratské K2 (pozn. red. kostel na dvojce) v Sezimově Ústí 2.

Za mír, zdraví i lásku

Mimo jiné vystoupil známý táborský publicista a starokatolický farář Alois Sassman, který se pomodlil za města v okolí jako Tábor, Sezimovo Ústí či Planou nad Lužnicí. Poprosil za děti, seniory i osamělé lidi, postižené chudobou i samosprávy. „Ať náš národ pochopí, že jsou studny zasypané, že jsme ztraceni. Bez lásky a pomoci Boha národ hyne. Prosím i za hledání řešení u lidí v našich městech a obcích, kteří na tom nejsou finančně dobře, aby se našlo řešení. Prosím i za zdraví těla i duše v našich rodinách, ať panuje mír a svornost,“ pronášel.

Farní vikář Tomasz Piechnik z Římskokatolické církve upozornil na přetrvávající konflikt na Ukrajině a přimluvil se za mír, milost k pokání i ochranu migrantů. „Žijeme ve světě roztrhaném sobectvím, násilím a válkami. Nesmíme zapomínat na utrpení lidí kolem nás, ať už jsou blízko, nebo daleko. Zvlášť myslím na oběti války na Ukrajině a na lidi, kteří tam ztratili členy své rodiny, svůj domov i materiální existenci,“ připomněl.

Jakub Pípal zmínil, že ho těší, že společně s návštěvníky bohoslužby může pobývat na místě, kde kázal mistr Jan Hus. „Kromě kázání na hrádku i v okolí, zde pod jeho perem vznikala některá jeho významná knižní díla. Lidé se tu scházeli a stáli tady před stovkami let podobně jako my dnes, tvořili tu bohoslužby, brali víno i chléb. Povzbuzovali se také ve víře, lásce a naději,“ uvedl.

Závěrečnou tečkou bylo také rozloučení s farářkou Československé církve husitské Kamilou Lukasovou, která odchází do farnosti Chýnov. Mimo to se po letech vrací také do role pedagožky. „Budu učit ve Waldorfské základní škole Mistra Jana v Ratibořských horách angličtinu,“ prozradila.

Během bohoslužby zazněly také oslavné písně Jiřího Folta, který stojí za sezimovoústeckým gospelem, biblická poselství a přímluvné modlitby včetně závěrečného požehnání. Součástí se stala i sbírka určená na projekt Táborská stravenka.

Kozí hrádek je zřícenina gotického hradu nedaleko Sezimova Ústí v okrese Tábor. Nachází se na ostrožně na levém břehu Kozského potoka v nadmořské výšce asi 405 metrů nad mořem. Na počátku léta roku 1413 na pozvání Jana z Ústí se na něj uchýlil mistr Jan Hus. Nevěnoval se tu jen vědecké činnosti, ale i kázání. Dokončil zde svou významnou Postilu a sepsal i některá další základní díla, například traktát O svatokupectví, O církvi, nebo spis O šesti bludiech. Nebojácného kazatele sem přicházeli vyslechnout nejen obyvatelé blízkého města Ústí, ale i z dalekého okolí. Sám v té době napsal: Nyní káži mezi ploty, podél hradu, že slove Kozí, mezi cestami měst a vsí, nebo káži v lese pod lípou u hradu.