„Nacházíme se v armádním domě, kde jsem mnohokrát hrál,“ vzpomínal Jan Přeučil do kamery pro životopisné vyprávění a pro Deník doplnil, že tehdy, v čase, kdy sloužil v kasárnách v Žižkově třídě, působilo v armáďáku Divadlo D 111. Název byl odvozen od počtu sedadel. „Poprvé jsem si tady vyzkoušel divadlo jednoho herce, bylo to představení Převídky z textů Ivana Vyskočila a polského autora Slavomíra Mrožka,“ říká Jan Přeučil a dodává, že šlo o styl dnešní one – man – show, a s Převídkami pak vystupoval i v Praze v Redutě. „Mělo to velkou odezvu, což mě potěšilo,“ vzpomíná herec na reakce českobudějovického i dalšího publika.

Služba vlasti

Život vojáka byl pro Jana Přeučila lehčí díky tomu, že vedle úkolů spojaře při službě vlasti plnil také funkci náčelníka kulturního klubu, takže měl volnější režim a našel si i cestu k budějovickým kulturním institucím. „Umožnilo mi to hrát v Jihočeském divadle, kde potřebovali mladého herce, a hlavně mě využíval jihočeský rozhlas, kde jsem se vyučil rozhlasovému herectví,“ zdůrazňuje pozitivní vztah k regionu umělec proslulý mimo jiné svou sbírkou klobouků. "Z kolegů v jihočeském divadle vzpomínám na Antonína Hardta a výborného herce Oldřicha Slavíka," dodává Jan Přeučil.

Vedle armáďáku, který je pro herce mimořádný, si pak pamatuje třeba kavárnu v Experimentu, domě na Lidické třídě, kam rád chodil a pominout nelze, že se v Českých Budějovicích poprvé oženil. „Já říkám po těch letech, že to bylo moje první manželství na zkoušku,“ přibližuje stručně tehdejší krok Jan Přeučil, žijící nyní ve třetím manželství.

Čas od času stále vystupoval v jihočeské metropoli na divadelních zájezdech a je byl zván na veřejné nahrávky v českobudějovickém studiu Českého rozhlasu.

Ve filmovém dokumentu je významná část věnována také otci Jana Přeučila, který byl odsouzen v procesu s Miladou Horákovou.

Malý štáb v Českých Budějovicích vedl režisér Artur Kaiser. Dokument přiblížil dlouholeté herecké, dabérské a rétorické umění Jana Přeučila. Slavného herce zpovídal při natáčení v jihočeské metropoli pro kameru René Kekely. Dokument odhalil Jana Přeučila jinak, než jak jej diváci znají.