"Moji synové jsou již devátou generací cirkusových akrobatů. Cirkus Jung byl dokonce první v Čechách. Byli jsme sice malí, ale zato první," říká Dana Jungová. Společně se svými dvěma syny Erikem a Davidem již řadu let nabízí lidem možnost zhlédnout akrobatická představení. "Naučili se to sami, v Čechách totiž žádná artistická škola není. Naštěstí je to bavilo," říká se smíchem.

"Nemáme žádná zvířata, vše je postaveno na našem akrobatickém umu. Natáčíme i pro televizi a jezdíme také s rádiem Blaník," vysvětluje. Řadu let jezdili po celé Evropě jako akrobaté a artisté, kteří se nechávali angažovat. "Pak se ale ozvali synové, že by se chtěli vrátit zpátky do Čech k našemu šapitó. Tak jsme se vrátili, pořídili ho a teď jezdíme už zhruba deset let po Čechách," dodává. Z jednoho stanu se nakonec staly tři, které používají podle velikosti, jak je kde potřeba.

Adventní trhy začaly. Trhovci si užívají návrat po vynucené covidové pauze

V prosinci nabídnou adventní program v Hradci Králové, do té doby se chystají pozvolna přibližovat k Praze, kde mají své zimoviště.

"Počítáme s tím, že někde na Benešovsku ještě rozbalíme stan a nabídneme představení. Všechno ale závisí na počasí," říká Dana Jungová.

Vysvětlila také, proč Cirkus Jung používá na plakátech termín cirkusové divadlo. "Stávalo se nám dost často, že různí ochránci zvířat strhávali nebo přelepovali či jinak ničili naše plakáty. Je to přitom úplně nesmyslné, žádná zvířata nemáme," uzavírá.

Pokud chcete zhlédnout představení naživo, ještě stále máte možnost. Těšit se můžete na akrobaty, žongléry, klauny, vrhače nožů či ohňovou show. Představení se koná ve vytápěném cirkusovém stanu za fotbalovým hřištěm. Navštívit ho můžete ještě v pondělí 21. listopadu a úterý 22. listopadu, pokaždé od 17 hodin. Vstupné pro dospělé je 200 korun, pro děti pak 150 korun.