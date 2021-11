Za organizátory, agenturu Art4Promotion, vystoupila na pódiu Lenka Střítecká, která za velké podpory návštěvníků vysvětlila situaci. "V současné době apelujeme dál na příslušné orgány a všechny, kdo to rozhodují, aby přehodnotili ten striktní zákaz trhů a umožnili prodejcům prodávat jejich zboží a my jako provozovatelé se zaručíme a uděláme maximum pro zdraví návštěvníků," přislíbila.

O tom, v jaké podobě a jestli vůbec budou trhy pokračovat, teď organizátoři vedou jednání na všech frontách. Chtějí zachovat alespoň torzo trhů včetně vyhlídkového vánočního kola a kluziště. "Dopoledne proběhlo jednání s městem, jestli bude možné alespoň část adventního městečka zachovat včetně kluziště. Řešili jsme i s hlavní hygieničkou paní Kotrbovou, jestli je možné kluziště dál provozovat a skutečně máme informace, že za určitých podmínek a dodržení kapacity i kontrol, bychom toho byli schopni," řekla Lenka Střítecká a dodala, že záleží, jak se k tomuto záměru postaví město.

Všechno nám tu zbyde, mají slzy v očích prodejci na budějovickém trhu

Adventní městečko vznikalo dlouhé tři týdny. Organizátoři trhů v současné době nemají finance na to, by jej zbourali. "Tuto logistiku máme připravenou až na leden a problém je v tom, že nám vláda vzala v tuto chvíli všechny příjmy a slíbila nějaké kompenzace, které budou jen v procentech ztrát. Navíc stánkařům a prodejcům musíme vracet nájemné. Nemáme ani na to, abychom to zbourali a odvezli," posteskla si Lenka Střítecká.

Trhy zatím na náměstí zůstávají a organizátoři čekají na další vývoj situace.