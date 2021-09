Poprvé to bylo v létě 2011. Díky Noci kostelů jsem mohl projít celou věží, vystoupat všech 111 schodů až do podkroví a slyšet rozezvučená srdce dvou zvonů – Marie a Vojtěcha. Tehdejší pocity nelze zapomenout…

Nikdy mne však ani ve snu nenapadlo, že se na Prokopa někdy vrátím. A že budu ještě výše než poprvé.

Přesto se tak stalo. A téměř přesně po 10 letech. Díky rekonstrukci celého kostela jsem mohl letos 15. července vyjet až k samotné věži a vidět Strakonice z výšek kolem 36 a 46 metrů. Z prvotních pocitů závrati a nejistoty se vyklubal zážitek, který už neměl být překonaný. Stál jsem pod samotným křížem, který se přímo nad mou hlavou jakoby zabodával do nebe. Jaké by to bylo dotknout se ho, jako jeden z mála. Smíření s tím, že zůstane jen u představy, bylo trochu bolavé, ale říkal jsem si: Byl jsi přece výš, než kdokoliv jiný…

Ale když si člověk něco vroucně přeje a nevzdává se naděje, má šanci na úspěch. Malou, ale má. V pondělí 6. září jsem mohl opět nastoupit do výtahu, vyjet na Prokopa a po schůdcích do jednotlivých pater lešení vystoupat až na samotný vrchol. V záři slunce se přímo přede mnou objevil zrenovovaný kříž. Vztáhl jsem ruku a dotkl se toho posvátného symbolu smrti Ježíše Krista. Všude kolem nás panovalo ticho, které z té obrovské hlubiny pod námi jen vzdáleně rušil hluk všedního dne. A nad námi, mnou a křížem, blankytné, bezedné nebe. Člověk měl pocit, že stačí jen natáhnout ruku…

Vše jednou končí včetně této obrovské výsady, které se mi dostalo. Když nyní projíždím kolem kostela sv. Prokopa, kde, jakoby v kleci z lešení prosvítají zlatý kříž a kopule s poselstvími budoucím generacím, jen se usměji. A říkám si: Tak tam, nahoře, na dosah ruky od nebe, jsi byl…