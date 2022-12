Stavba dálnice D4 začala v červnu 2021. První půlrok patřil především přípravným pracím, zatímco letos už stavební práce běžely naplno. Jak uvedl generální ředitel Via Salis Christian Biegert, odhadem bude v průběhu letošního roku prostavěno přibližně třicet šest procent z celkové hodnoty projektu. „Jsme rádi, že se daří postup prací na Via Salis držet tak, jak byl naplánován, protože dostavba D4 je důležitá pro budoucnost PPP projektů v ČR. Je tedy naším cílem, aby zůstal první PPP projekt i nadále pozitivní referencí,” dodal Christian Biegert. Dálnice Via Salis je prvním českým PPP projektem, kdy je investorem soukromý subjekt, v oblasti infrastruktury.