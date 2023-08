O tom, jestli chtějí nechat nad Rožmberkem nad Vltavou vyrůst tři obří větrné elektrárny, budou rozhodovat občané města a jeho částí. Schválilo to na svém zasedání zastupitelstvo. Své by ale k tomu chtěli říct i lidé z Malšína nebo Vyššího Brodu, odkud by 250 metrů vysoké větrníky byly také jasně vidět.

Spolek Zdravá krajina jižních Čech vylétl s dronem do výše, kam až budou sahat listy větrných elektrárnen, a nasimuloval pohledy do krajiny. Větrníky by byly vidět z Vyššího Brodu, Rožmberka i Přízeře, stejně jako z Malšína a Větrné. | Foto: Se svolením spolku Zdravá krajina jižních Čech

„Svolali bychom ještě jedno veřejné setkání, kde bychom vyslechli potenciálního stavitele,“ slíbil rožmberský starosta Bohuslav Čtveráček (Pro Rožmberk). Elektrárny chce na soukromých pozemcích, bez účasti obce, stavět soukromá firma Meridian Nové Energie, s. r. o., dceřiná firma německé společnosti Meridian Neue Energien GmhB, a městu za to nabídla tři miliony korun jednorázově, dvacet tři milionů do městské kasy během dalších dvaceti let a také dvaadvacet milionů pro občany.

Oznámil, že se zastupitelstvo dohodlo, že průzkum názorů občanů provedeme právě prostřednictvím zákonem jasně definovaného místního referenda. „Měli jsme na výběr mezi anketou a referendem. Anketa je sice jednodušší, ale může být snáze napadnutelná, zatímco referendum jsou jakési malé volby. Občané odpoví na jednoznačně položenou otázku Ano, nebo Ne,“ přiblížil starosta s tím, že by se konat do prvního března 2024.

Pokud by v referendu lidé stavbu schválili, město by s investorem podepsalo jakousi dohodu o neútočení, v níž by se zavázalo, že ji nebudou komplikovat, zamítnutí znamená pro Nové energie de facto konec nadějí, že své první elektrárny v Česku postaví.

Vizualizace umístění elektráren od firmy Nové energie.Zdroj: Deník/Zuzana GabajováStarosta chtěl původně bod o schválení referenda na zastupitelstvu odhlasovat bez rozpravy. „Podle zákona mají občané právo se vyjádřit ke každému bodu zasedání, diskusi bychom měli mít,“ poznamenala zastupitelka Veronika Krotká (SNK Rožmberk - Přízeř), načež se rozběhla půlhodinová debata s občany jak Rožmberka, tak Malšína, kteří na zasedání dorazili.

Starosta na dotaz z publika, jaký on má na elektrárny osobní názor, řekl, že si ho nechá pro sebe. „Můj názor by mohl na občany působit a hlavně proto jsem ještě nikomu neřekl, co si já myslím a jak bych hlasoval. Mým úkolem je zajistit, aby referendum proběhlo v klidu,“ vysvětlil Bohuslav Čtveráček.

Několik občanů se na zasedání vyslovilo zcela jasně proti elektrárnám, zastánce nepromluvil ani jediný. Pozastavili se i nad tím, že firma má jediný kontakt na webu, a sice na karlovarské adrese, a že po červnovém představení projektu se zástupce firmy už neozval, ač to slíbil.

K elektrárnám se chtějí se vyslovit i lidé z Malšína

Místní referendum, ve kterém by hlasovali jen registrovaní voliči Rožmberka čili trvale bydlící, nestačí těm, kteří by turbíny měli jako na dlani, ale bydlí jinde, nebo mají na území města třeba chalupu. Nejvíc by stavbu elektráren v tomto směru odnesli lidé z Malšína, Ostrova či Větrné. Navíc v Malšíně zamítlo před dvěma stavbu čtyř větrných elektráren od stejné firmy zastupitelstvo i bez referenda.

„U nás na Malšíně to bylo hned vyřízené, zastupitelé to na základě odporu občanů zamítli a bylo to, žádné referendum nebylo potřeba vyhlašovat,“ řekla po zasedání Adéla Skipalová ze spolku Zdravá krajina jižních Čech, dnes občanka Vyššího Brodu. Starosta podle spolku navíc jedná s firmou, která má na webu uvedený jediný kontakt, a navíc v Karlových Varech, což působí neseriózně. „Rozhodně by stálo za to najít způsob, jak by se mohli vyjádřit všichni ti, kterých by se stavba nějak dotkla,“ myslí si.

„O tak zásadní otázce by neměli rozhodovat pouze registrovaní voliči, ale všichni, kteří mají v okolí nemovitosti, např. chalupáři, kteří tu nemají trvalé bydliště. Týká se jich to úplně stejně a já se domnívám, že je jich více než voličů,“ poznamenal Miroslav Zemene, jeden z majitelů chalup. „Město by se mělo pokusit najít jinou možnost, jak nechat rozhodnout co nejvíc lidí.“