Starostka obce Ivana Vorlová situaci komentovala: „Přijeli pracovníci státní veterinární správy a provedli vzorky na drůbeži. Budeme čekat jak to dopadne. Věříme, že dobře. Pak budeme zase čekat na jejich pokyny. Navštívili tři chovatele drůbeže. Byli u nás podruhé, prvně také obcházeli chovatele drůbeže a informovali o všem, jak se co má dodržovat.“

Ve vsi měli chovatelé zvířata zavřená. Osmaosmdesátiletá paní Blažena štípala v sobotu na dvorku dříví. „Máme holuby a slepice. Veterináře jsem neviděla, ale vím, že tu ve vsi byli. Holubi jsou zálibou mého syna. Jsou zavření. Dneska je tepleji, tak jim alespoň pouštíme vzduch dovnitř,“ řekla seniorka, když ukazovala na holubník. „V létě tu máme holoubátka. Dravců je ale hodně a když je máme jinak puštěné, tak je chytí a roztrhají. Tito holubi nikam neulétnou,“ vyprávěla. Z ptačí chřipky obavu neměla, ale všímá si hrdliček, které nad vsí létají. „Slepice jsme zavřeli, hned jak to vyhlásili rozhlasem. Máme ještě kachny, takzvané běžce, ty nejsou na jídlo. Pořídila jsem si je na slimáky. Taky je musíme mít teď zavřené,“ zmínila.

S veterináři se v sobotu setkal místní obyvatel Josef Novák. Podle něho se vyskytla ptačí chřipka na samotě vzdálené zhruba dva kilometry od obce. „Veterináři tu byli před obědem. Brali vzorky z konečníku a ze zobáku. Přišli dvě veterinářky z Jindřichova Hradce v ochranných oblecích. Výsledky prý posílají do Prahy. Tam udělají rozbory. Myslím si, že do týdne budeme vědět, jak to dopadlo. Kontrolovali také, jestli se ke slepicím nedostanou třeba vrabci,“ shrnul muž, který žije na kraji vsi a slepice chová již 45 let. Za tu dobu nepamatuje, že by se v obci objevila ptačí chřipka.

„Neregistrujeme ve vsi, že by někomu popadaly slepice. Divím se ale, že nezlikvidují kachny a labutě na rybnících, které to roznáší,“ zamýšlel se. Jako prevenci přidává slepicím do krmení cibuli. „Nasekám jim cibuli. Vařím jim pšenici a dávám zbytky a šrot,“ popsal. V kurníku měl zavřených 30 slepic. „Máme tři děti, dcera si vloni už pořídila své slepičky,“ řekl.

Další místní obyvatelka sdělila, že chová jen pět slepic a že veterináři u ní byli již dříve. „Mám slepice zavřené už tři týdny. Trošku jim vyvětrám, ale ven je nepouštím. Jinak je mám ve výběhu,“ řekla starší žena. „Všeho se člověk bojí, teď je ta doba všelijaká,“ naznačila obavu.