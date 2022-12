Na farmě společnosti Mavela chovali 22 tisíc kachen. Během pouhých tří dnů ale zhruba pět tisíc kusů kvůli nákaze samovolně uhynulo. "U kachen byly pozorovány klinické příznaky typické pro ptačí chřipku. Veterinární inspektoři zahájili v chovu šetření, přijali předběžná opatření a odeslali uhynulé kusy k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. To následně potvrdilo ptačí chřipku H5N1. Chovatel nevyloučil, že drůbež v chovu přišla do kontaktu s volně žijícími vodními ptáky," uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Potvrzený kmen ptačí chřipky může být přenosný i na člověka.