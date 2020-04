Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný. Letos slova této velikonoční říkanky dívky, slečny a dámy na jihu Čech z důvodu pandemie koronaviru neuslyší.

Letos koledníci s pomlázkami do ulic kvůli opatřením proti šíření koronaviru nevyrazí. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Potvrdil to Jaroslav Bína, starosta Ločenic a Nesměně – obcí, které si na tradici potrpí. „Měly být oslavy, pletení pomlázek, barvení vajíček, to všechno bude zrušeno,“ konstatoval ločenický starosta a pokračoval: „Je to tradice, ale zdraví je pro nás přednější, vesnice tak bude mrtvá,“ řekl Jaroslav Bína s tím, že jednat o tom mají ještě na pondělním zastupitelstvu. „Máme to v plánu, ale z devadesáti procent se letos koledovat nebude,“ dodal.