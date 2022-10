Agresivní žena napadla několik lidí

Písek – O víkendu zasahovali strážníci s hlídkou PČR v ulici Dr. M. Horákové, kde v jednom z domů napadla podnapilá žena několik lidí. Šlo o ženu z Písku, která měla 2,96 promile, byla agresivní a vykazovala známky psychické poruchy. Vzhledem k tomu, že ve svém agresivním jednání pokračovala i za přítomnosti policie, musela být zpacifikována a přivolaní zdravotníci rozhodli o jejím převozu na psychiatrické oddělení do Č. Budějovic.

Poradenství se zaměří na seniory

Písek – Poradenský den pro seniory a jejich blízké chystá na čtvrtek 6. října písecká knihovna. V době od 10 do 17 hodin zde bude k dispozici bezplatné individuální poradenství a přednášky zaměřené na seniory. Akci pořádá portál Neztratit se ve stáří ve spolupráci s knihovnou.

OBRAZEM: Kdo jsou noví občánci Písku? Na radnici se konala další slavnost

Muzeum obnovuje přednášky

Písek - Prácheňské muzeum po dlouhých dva a půl letech obnovuje pravidelné čtvrteční přednášky. Jako prvního přednášejícího přivítá ve čtvrtek 6. října v 16 hodin Vladislava Hoška ze Čkyně, oblíbeného profesionálního fotografa a cestovatele. "Ten již přes 40 let zachycuje krásy Šumavy a dalších horských oblastí zejména v Evropě. Do Písku tentokrát přiveze záběry ze Šumavy od Lipna až po Ostrý a ve druhé části promítání vezme publikum do slovinských Julských Alp," slibují muzejníci. Po přednášce bude možné si zakoupit kalendář na rok 2023, který je již v běžné síti knihkupců rozebrán. Vstupné na přednášku činí 10 korun.

Na Písecku začala podzimní deratizace

Písecko - Podzimní říjnové dny patří na Písecku pravidelnému hubení hlodavců, především tedy potkanů. Provozovatel místní vodohospodářské sítě společnost ČEVAK ve spolupráci s odbornou firmou provedou deratizaci v Písku, Protivíně, Miroticích, Mirovicích, Čížové a Topělci. „Nástrahy budou položeny do 360 vytipovaných míst, především kanalizačních šachet,“ informoval vedoucí provozního střediska Písecko Tomáš Votava. Doplnil, že deratizace byla zahájena v pondělí 3. října a pokračovat bude do poloviny října. Deratizace na Písecku se provádí dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Pravidelným hubením potkanů v kanalizaci se daří zabránit jejich přemnožení. Potkani díky své velké přizpůsobivosti dokáží přežít v nejrůznějších podmínkách a mohou také přenášet mnoho vážných onemocnění. "Odborná pokládka granulí neohrozí domácí zvířata, nejčastěji se totiž nástrahy dávají do kanalizačních šachet, které nejsou volně dostupné. Přesto by si ale lidé měli dát na své volně pobíhající mazlíčky větší pozor," doplnila Lenka Zimmelová, mluvčí ČEVAKu.

OBRAZEM: Dobré pivo, skvělé jídlo. Čížovský oktoberfest byl plný požitků

První bezobalový festival bude v sobotu v Písku

Písek - V sobotu 8. října se pod názvem Život bez obalu uskuteční první bezobalový a bezodpadový ZERO WASTE FESTIVAL v Písku. Festival se bude konat formou sousedské slavnosti, a to v době od 9 do 16 hodin na Bakalářích v okolí děkanského kostela. Jak slibují organizátoři, připraveno bude mnoho workshopů a dílniček pro děti, velký rukodělný jarmark, občerstvení, tématické přednášky, hry, výstavu a bezobalové nákupy.