V písecké lokalitě zvané Vohybal vzniklo veřejné ohniště. Město nechalo odvézt z místa odpadky, srovnat terén a upravit přístupovou cestu. Pomáhali pracovníci odboru životního prostředí, Lesů města Písku, městských služeb i klienti probačního domu.

Veřejné ohniště vzniklo na Vohybale v Písku. | Foto: Petra Měšťanová

U veřejného ohniště na Vohybalu mohou nyní lidé posedět na lavičkách a například si opéct špekáčky. O revitalizaci místa, které lidé využívali jako skládku, se zasadil písecký radní pro životní prostředí Martin Brož. Lokalita byla podle jeho slov vybraná podle toho, že je v dochozí vzdálenosti od města. „Kromě toho je mimo les, který by otevřený oheň mohl ohrožovat. Lidé si tu mohou udělat piknik nebo si opéct špekáčky,“ nastínil, jak by mělo být místo využité.

Revitalizace se ujal odbor životního prostředí ve spolupráci s dalšími městskými organizacemi. Místo, kde v minulosti býval malý lom a později sem lidé začali vyvážet odpadky, nechalo město vyčistit, srovnat terénní nerovnosti a upravit přístupovou cestu. Jak informoval vedoucí odboru životního prostředí MÚ Písek Miloslav Šatra, pracovníci Lesů města Písku vyřezali suché dřeviny a k ohništi dali lavičky. „S vyčištěním prostoru pomohli klienti Probačního domu, který v Písku provozuje Probační a mediační služba ČR. Ti se také významně zapojili do obnovy ovocného sadu, který je v okolí. Vysadili sem stromky starých odrůd ovocných stromů,“ uvedl vedoucí odboru.

Odpadky z místa vyváželi pracovníci Městských služeb Písek, kteří sem také naváželi zeminu, aby vyrovnali terén.

Veřejné ohniště bude přístupné jen pěšky. Lidé se sem dostanou cestou mezi ohradami pro skot, která začíná naproti zahrádkářské kolonii Vohybal. „Doufám, že si sem Písečáci cestu najdou a budou veřejné ohniště využívat,“ doplnil Martin Brož s vírou, že po sobě návštěvníci nebudou nechávat nepořádek.

Veřejné ohniště bylo oficiálně otevřeno minulý týden za účasti zástupců města i veřejnosti. V budoucnu by se toto místo mohlo stát součástí nové naučné stezky, která by vedla až do Nového Dvora.