Celodenní vstupné pro dospělého na písecké plovárně u sv. Václava stojí letos 90 korun místo loňských šedesáti. Děti do 140 cm, senioři, TP a ZTP zaplatí místo 40 korun 60 korun. Rodinné vstupné se zvýšilo ze 150 na 225 korun. Permanentka vyjde dospělého na tisícovku, dítě do 140 cm, seniora, TP a ZTP na 600 korun.

Za pronájem kabinky na sezonu včetně permanentního vstupu zájemci letos zaplatili 1700 korun. Loni to bylo 1400 korun, 1100 pouze za kabinku. Důvodem zdražení je mimo jiné fakt, že plovárna se každoročně potýká se ztrátou. Kromě toho se za poslední dobu výrazně zkvalitnily služby.

Svatováclavská plovárna nabízí kromě řeky dětský bazén se skluzavkou a brouzdaliště. Návštěvníci si tady mohou půjčit loďky nebo využít nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které se vybudovalo na místě předchozího antukového placu. Možnost občerstvení nabízí přilehlý penzion a restaurace Sport.

Areál plovárny provozují Městské služby Písek. Otevřeno je v případě příznivého počasí denně od 9.30 do 19.30 hodin.

Plovárna je už řadu let jediným místem v Písku, které nabízí venkovní koupání. Venkovní areál plaveckého stadionu je každoročně zavřený. Funguje pouze letní terasa, která je otevřena v provozní době plaveckého stadionu. Letos se však přes letní prázdniny uzavře i vnitřní bazén.

Plovárna U Václava pro letošek zvýší vstupné. Sezonu zahájí za měsíc

Koupaliště ve Zvíkovském Podhradí, které od loňského roku provozuje místo obce soukromý nájemce, zdražilo celodenní vstupné pro dospělého z devadesáti na 110 korun. Při příchodu po 16. hodině je to 65 korun. Děti do 120 cm a ZTP zaplatí místo loňských 55 korun 65 korun za den. Po 16. hodině je to čtyřicet korun. Děti do dvou let mají vstup zdarma. Rodinná vstupenka pro dva dospělé a dvě děti stojí tři sta korun na den.

Areál nabízí koupání ve velkém pětadvacetimetrovém bazénu, dětském bazénu se skluzavkou pro děti a brouzdališti pro nejmenší. Kromě koupání mohou návštěvníci areálu využít také tenisové hřiště, další víceúčelové hřiště s umělým povrchem a dětské herní prvky. Samozřejmostí je možnost občerstvení v místním bufetu. Pokud počasí dovolí, zvíkovské koupaliště je otevřené denně od 10 do 19 hodin.

Venkovní bazény má k dispozici také Milevsko. Kromě velkého a malého bazénu a brouzdaliště je v areálu možnost zahrát si beachvolejbal v písku nebo tenis, badminton či nohejbal na zpevněném povrchu. Nechybí tady ani herní prvky pro děti, jako jsou hrad, trampolína, pískoviště nebo pérové houpačky.

I v Milevsku je vstupné oproti loňsku vyšší. Dospělí zaplatí za celý den sto korun oproti loňským osmdesáti. Mládež do 21 let a senioři to mají za 70 korun místo loňských padesáti, děti od 6 do 15 let za 55 korun a děti do šesti let a ZTP plus jejich doprovod za deset korun. Snížené vstupné je pak po 15. hodině. Bazén nabízí i různé varianty rodinného a skupinového vstupu a permanentek.

Během července a srpna je areál otevřený ve všední dny od 10 do 20 hodin a o víkendech od 9 do 20 hodin.

Za koupáním je možné vyjet také za hranice okresu. Nedaleké venkovní areály jsou například ve Strakonicích, v Týně nad Vltavou nebo Hluboké nad Vltavou.