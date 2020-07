Organizátoři pilně pracují na přípravě 7. ročníku KOČÍ ALGORIT STREETBALL CUP. Stejně jako v posledních letech se akce odehraje na Velkém náměstí v Písku. Termín tohoto klání letos připadá na sobotu 8. srpna a první zápasy ve skupinách odstartují po slavnostním zahájení v 10.30 hodin.

Přihlásit se může každý na e-mailu streetball@koci.eu nejdéle do 4. srpna. Hrát se bude ve dvou kategoriích - dospělí a mládež do 13 let. Hrací systém je 3x3 s maximálně jedním náhradníkem v týmu. Startovné činí 100 Kč pro jedno družstvo. Další informace je možné získat na www.koci.eu/streetball2020/ nebo na telefonu 731 439 613.

Ani letos nebudou chybět individuální soutěže ve smečování a trojkách. V případě nepřízně počasí se zápasy odehrají v nedaleké sportovní hale.

“Turnaj má svojí tradici a my, naši kamarádi, spoluhráči a další účastnící předešlých ročníků už se moc těšíme na letošní zápasy. Zasportujeme si, vzájemně se hecujeme, ale zároveň si užijeme den. Rádi přivítáme i další nové tváře, které turnaj okoření svými výkony,” zvou k účasti za organizátory Tomáš Kočí a Petr Čáp.

Vloni se z vítězství radoval tým Robilad ve složení Petr Šlechta, Dalibor Fait, Miroslav Procházka a Daniel Hejda. Jak hráči slíbili, letos se pokusí obhájit.

Akce se uskuteční pod záštitou starostky Písku Evy Vanžurové. Výtěžek z turnaje podpoří basketbalovou mládež v Písku.

Pořadatelé jsou Sršni - basketbalový klub Písek, KOČÍ a.s. a ALGORIT CZECH, s. r. o.

Diana Procházková