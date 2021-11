"Strom se nachází v ulici Jiřího Srnky a je darován z předzahrádky přilehlého domu, ze soukromého pozemku. Jeho osud by byl zřejmě stejně zpečetěn kácením, protože rodina má strach, že by vzhledem k výšce mohl ohrozit něčí zdraví nebo majetek. Budeme ho muset také trochu zkrátit," upřesnil Tomáš Gareis, správce zeleně Městských služeb Písek.

Obavy z možného pádu stromu nám potvrdila i sama jeho majitelka. "Bála jsem se hlavně z toho důvodu, že ten strom už přerostl ostatní budovy, jeho těžiště se změnilo a hrozilo, že by mu při větru mohla uletět špička a v horším případě mohl spadnout celý. Oslovovali mě i sousedé, že se bojí, aby jim nepoškodil na auta a střechy. Časem by se to stejně muselo řešit," vysvětlila žena s tím, že radost z jeho kácení rozhodně nemá.

"Bude tady po něm prázdné místo, je to domov ptáků, které jsem tady dokrmovala. Strom je úplně zdravý, je mi ho líto, často jsem ho chodila i zalévat," poznamenala smutně majitelka stromu a dodala, že na místě stříbrného smrku plánuje do budoucna vysadit nový strom.

Zatímco vánoční strom se bude instalovat na Velké náměstí až za necelé tři týdny, město a jeho okolí se začnou oblékat do vánočního už v těchto dnech. "Vánočních ozdob je čím dál více a stejně tak i vánočních stromů v lokalitách sídlišť a přilehlých obcích. Musí se proto začít brzy, aby město bylo do začátku adventu kompletně nazdobeno," doplnil Tomáš Gareis.