Milevsko - Na sobotu 13. dubna přichystal Dům kultury Milevsko již tradiční Velikonoční trhy. Začínají v 8.30 hodin a potrvají do 11.30 hodin.

Velikonoční trhy v milevském domě kultury. | Foto: Martina Kortanová

Jejich součástí bude tvořivá dílnička pro děti, výstava patchworku kroužku z DDM Milevsko a Soutěž o nejlepší velikonoční mazanec. Ten mohou soutěžící přinést v pátek 12. dubna do 15.30 hodin do kanceláře DK nebo v sobotu 13. dubna od 7 do 8 hodin před začátkem trhu. Mazance se rozkrájí pro návštěvníky trhu, kteří budou hlasovat. Vítěz obdrží keramickou formu na pečení od manželů Pichových z Ateliéru Radost. Cena bude také připravena pro jednoho z hlasujících, který obdrží 2 vstupenky do Milevského kina dle vlastního výběru. Více informací získáte na telefonu 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@milevskem.cz. Vstupné na trhy se nevybírá.