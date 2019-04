Velikonoční slavnost v ZŠ Cesta

Písek - Stavět obrovskou loď, i když je moře v nedohlednu? O to by se pokusil snad jedině blázen….anebo muž, který důvěřuje Bohu. A Noe takový byl. Stavěl, i když se mu lidé kolem vysmívali. Stavěl, i když to trvalo neuvěřitelně dlouho.

Velikonoční slavnost v ZŠ Cesta. | Foto: Archiv školy

Se známým příběhem o Noemově arše, jak jej známe z Bible, se mohli rodiče, prarodiče, učitelé i žáci seznámit u příležitosti velikonoční oslavy v ZŠ Cesta. Žáci dramatického kroužku si totiž připravili netradiční divadelní představení. Na pódiu jsme mohli vidět nejen archu, Noema, jeho rodinu a všelijaká zvířata, ale i pár skeptiků, odborníků a zvídavců, co chtějí věci přijít na kloub. Celé představení bylo svižné, vtipné, obohaceno zpěvem a originálními kostýmy, které svým dětem vytvořili rodiče. A také nás vedlo k zamyšlení. Tak jako byl kdysi Noe a všichni s ním na palubě zachráněni před velkou povodní, můžeme i my dnes přijmout záchranu díky událostem, které se staly na Velký pátek a Velikonoční neděli. Program obohatil školní kroužek Aerobik svým tancem. Celou slavnost zakončil velikonočním zamyšlením nemocniční kaplan Rostislav Homola. Miriam Sulková

Autor: Redakce