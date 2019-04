Branice - K jaru a velikonočním svátkům patří bez pochyb i trhy a jarmarky. V Branicích uspořádaly šikovné ženy jeden z prvních letošních velikonočních jarmarků v pátek 5. dubna. A jako vždy s ním slavily u návštěvníků úspěch.

A jak tady tradice vůbec začala? "Na podzim roku 2010 se v jídelně mateřské školy v Branicích poprvé uskutečnila prodejní výstava ručně dělaných výrobků. Vystavovalo pár místních žen. Akce se zalíbila, proto byla přesunuta do větších prostor sálu kulturního domu, kde se od jara 2011 pravidelně koná dvakrát do roka, a to v podobě velikonočního a vánočního jarmarku," vysvětlila jedna z organizátorek Alena Lišková.