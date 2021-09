Zástupci všech organizací pak budou připraveni odpovědět na všechny dotazy. „Nabídka volnočasových aktivit je v Písku poměrně bohatá. Veletrh by měl rodičům pomoci se v ní zorientovat a vybrat pro svého potomka takový kroužek, který ho bude bavit,“ řekla Kateřina Kuchtová z odboru školství a kultury.

Svojí činnost budou prezentovat v čase od 9.00 do 16.00 hodin. Spolky připravily i vystoupení svých členů a na vybraných stanovištích si děti budou moci některé aktivity dokonce vyzkoušet.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.