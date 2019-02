Milevsko – Název ulice a pamětní deska na budově radnice v Milevsku připomínají Jana Jeřábka, jednoho z českých nebeských jezdců. V budově radnice se totiž8. února roku 1919 narodil.

Letci R.A.F. Jan Jeřábek (vlevo) a Josef Dygrín. | Foto: archiv Martina Strouhala

Jan Jeřábek byl jedním z těch, kteří se nesmířili s okupací vlasti. Rozhodl se bojovat, proto 26. července roku 1939 přešel hraniceu Ostravy do Polska a odtud se pak lodí dostal do Calais ve Francii, aby tam nastoupil do cizinecké legie. Místo toho ale 1. října téhož roku nastoupil k leteckému výcviku.

Nebyla to náhoda. „Od roku 1938 byl pilotem turistických letadel a ve stejném roce vykonával i prezenční vojenskou službu u I. leteckého pluku v Hradci Králové,“ uvedl Martin Strouhal, který se o milevského rodáka dlouhodobě zajímá.

Po pádu Francie se vydal lodí do Anglie, kde byl 2. srpna roku 1940 přijat k R.A.F. (Royal Air Force – Britské královské letectvo). Jako jeden z mála českých letců se stal instruktorem, navíc velmi úspěšným. Získal britské vyznamenání A.F.M. (Air Force Medal). Z českých letců jím byli vyznamenáni jen tři.

Život Jana Jeřábka vyhasl v jeho 23 letech 15. července 1942. Zahynul v souboji s německým bombardérem Junkers JU-88 v kabině stíhacího letounu Spitfire Mk.

Podle Martina Strouhala, který získal mnoho materiálů z jeho pozůstalosti, byl Jan Jeřábek milý a usměvavý mladý muž, který měl rád život. Ke 100. výročí jeho narození připravují v Milevském muzeu společně s Martinem Strouhalem knihu a na březen výstavu. Vernisáž bude 3. března.