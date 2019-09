Historický most s výklenkovou kapličkou na rozhraní katastrálního území Varvažova a Smetanovy Lhoty je uzavřený. Důvodem jsou stavební práce.

Jaroslav Kozák, ředitel písecké pobočky Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, pod kterou most spadá, uvedl, že se most opravuje, protože měl špatné izolacea zatékalo do něj. Vzhledem k tomu, že se jedná o historickou památku, dohlížejí na opravy památkáři. V minulosti byl totiž most opravený nevhodnou technologií. „Most má dvě klenby a při předchozí opravě byla použitá ocelová síť a na ni nastříkaná omítka, která opadávala,“ vysvětlil Jaroslav Kozák. Oprava mostu má být hotová do konce září. Náklady jsou 8,4 milionu korun.