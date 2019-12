Uskutečnění projektu by mělo stát celkem přibližně 2,05 milionu korun. Podle starosty Ivana Radosty by mohla škola získat dotaci z evropských fondů prostřednictvím Ministerstva pro

místní rozvoj ve výši téměř 1,94 milionu korun a ze státního rozpočtu dotaci 114 tisíc korun. Město by doplatilo z uznatelných nákladů jen deset procent. „Podmínkou získání dotací je ale předfinancování celého projektu městem,“ dodal Ivan Radosta. To schválili zastupitelé ve středu. Podíl města by měl být 228 tisíc korun. Škola je ale zaplatí ze svého.