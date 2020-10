Z celkových osmadvaceti přihlášených projektů se přes první kolo hlasování a posouzení proveditelnosti dostalo deset do finále. Co bylo nejčastějším důvodem pro vyloučení návrhů během posuzování odborníky?

Nejčastějším důvodem (u 4 projektů z jedné lokality) bylo to, že na toto území bude městem zpracována studie, do které budou tyto nápady v rámci možností zakomponovány. Dalším důvodem bylo např. umístění na jiném než městském majetku nebo dokonce chybějící lokalita, rozpor s územním plánem nebo nesouhlasné stanovisko některého z odborů.

Celkový součet rozpočtů na zmíněných deset projektů netvoří dohromady ani pět milionů, tedy částku určenou na realizaci vítězných návrhů. Předpokládáte, že bude třeba rozpočet v některých případech navýšit? Popř. co se stane se zbylými penězi, půjdou na PaRo v dalších letech?

Podle pravidel je možné navýšit rozpočet o max. 20% částky. U některých projektů je to možné, někde autor pozapomněl např. na revize nebo údržbu po dobu 3 let. Pokud částku pěti milionů nevyčerpáme, bude použita v dalších ročnících.

Nejčastěji byla ze strany obyvatel kritizovaná nutnost ověřit totožnost na městském úřadě, aby mohli hlasovat. Rýsuje se pro další ročníky PaRo (pokud budou) nějaké jiné řešení, jak hlasování řešit, nebo se tento systém osvědčil?

Ano, fyzické ověření totožnosti bylo asi nejvíce kritizovanou stránkou projektu PaRo. Pro další ročníky určitě chceme tento systém vylepšit a ověřovat registraci online prostřednictvím připravovaného Portálu občana.

Kolik Písečáků se do této chvíle zaregistrovalo a tedy může rozhodovat?

K pondělku 12. října bylo registrováno 529 píseckých občanů, hlasovat může po ověření registrace 323 z nich.

Finální hlasování potrvá do 15. listopadu. Co bude následovat?

Následovat by mělo slavnostní vyhlášení výsledků, ale to je v současné době nejisté. Každopádně projekty, které uspějí, budou převzaty tzv. garantem, tj. příslušným odborem a budou připravovány v r. 2021 k realizaci. Podmínkou je ovšem ještě schválení částky pět milionů do rozpočtu na rok 2021, které proběhne na zasedání zastupitelstva 3. listopadu.