Každý rok znovu a znovu žasnu, co se dá vytvořit z hromady písku. Jinak tomu není ani letos.

Lucie Kotrbová - Váš člověk v Deníku. | Foto: Redakce

Sochy na náplavce řeky Otavy jsou opět dokonalé. Sochaři Josef Faltus, Jiří Kašpar a Marian Maršálek zkrátka umí! Zajímavé je také téma, obří díla zobrazují vzdělání, kulturu, sport, ekologii a řeku Otavu coby atributy města. Písek totiž letos slaví 777. výročí existence, a tak mají sochy charakterizovat to, čím je dnes město známé či na co je hrdé. Co myslíte, sedí těchto pět vybraných pojmů? A která socha se vám líbí nejvíc? U mě vede vzdělání. Vyobrazení školy coby brány do světa je dobrá myšlenka. Povedly se ale úplně všechny. Až si je půjdete prohlédnout a budete se s nimi fotit, můžete nám snímky poslat a my z nich uděláme velkou fotogalerii.