Ale Jednotka dobrovolných hasičů města Písku, která tady jako jedna ze čtyř institucí sídlí a upozorňuje na nedostatek místa i nevhodný režim budovy, se začala ozývat hlasitěji. Poslední kapkou podle hasičů bylo, když dostali do správy tři velkoobjemová čerpadla, pro která však nemají zabezpečený prostor k uskladnění. Je to tak trochu danajský dar, ale třeba pomůže popohnat letité čekání na změnu.

Hasiči se nyní rozhodli ukázat své zázemí „naživo“ a upřímně – žádná sláva to není. Kdejaký sbor v malé obci má hezčí hasičárnu a důstojnější zázemí. Je to tím, že na vsi si dobrovolných hasičů víc cení? Možná je pro ně víc podpory, protože jsou mnohdy jediným fungujícím spolkem v obci. V Písku je určitě daleko víc věcí, spolků i budov, mezi které je třeba rozložit zájem města, ale to nemění nic na skutečnosti, že jednotka, která pomáhá jeho obyvatelům, si zaslouží adekvátní zázemí. Třeba jako dostali loni kolegové v Protivíně. Co si o tom myslíte?

