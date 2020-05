Květen je nejkrásnější měsíc v roce. A to nejen proto, že všechno kvete a slunce už nabírá letní sílu, ale také proto, že Písecko v tomto období obvykle nabízí řadu kulturních akcí, na které jít fotit není práce, ale zábava.

Lucie Kotrbová - Váš člověk v Deníku. | Foto: Redakce

Jedná se například o žehnání motorkářům v Milevsku, recesistické oslavy v Křenovicích, Muzejní noc nebo Noc kostelů, Magmafest, donedávna také Rockem proti rakovině, Bernartický sekáč, Mirovický jarmark, obnovená Švejkova 50 a v neposlední řadě Pískoviště a závody dračích lodí. Letos bohužel květen nebude takový, na jaký jsme zvyklí, stejně jako dva uplynulé měsíce. Naštěstí i v nejisté době plné měnících se opatření, zákazů a rozvolňování máme pár jistot, a sice že v květnu všechno kvete, slunce začíná mít pořádnou sílu a na náplavce řeky Otavy vyrůstají obří pískové sochy. Nevím, jak vás, ale mě opravdu potěšilo, když jsem ve čtvrtek viděla první navezený písek a známé tváře sochařů, kteří ke květnovému Písku zkrátka patří. V tom všem, co se teď děje, je to příjemný závan normálnosti. Díky za to! Co myslíte? Také už si neumíte představit Písek bez soch?