V Protivíně v neděli slavnostně rozsvítili vánoční strom. Také letos zdobí Masarykovo náměstí jedle. Město navíc opět zvolilo velkolepou doprovodnou výzdobu. Prostor kolem vánoční dominanty zdobí například svítící jelen a dvě laně, obří svíčka nebo velká zářící houba, která je nejen mezi místními velkou atrakcí. Děti i dospělí se totiž uvnitř mohou vyfotit.

Protivín má každý rok jinou adventní výzdobu. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Světelná výzdoba města je každý rok jiná. "Vždycky jsme chtěli, aby byl Protivín o rok napřed. Dlouhá léta spolupracujeme s firmou z Dobrovice, kdy máme exkluzivitu v tom, že vždycky to, co ještě nikdo nemá, to jde do Protivína. Další rok se to pak může objevit jinde," vysvětlil starosta Jaromír Hlaváč a dodal, že město si vánoční výzdobu nekupuje, ale pouze pronajímá. "Nechceme si to kupovat, protože by to pro nás bylo pokaždé stejné. Chceme, aby výzdoba byla každoročně odlišná. V posledních letech je ale čím dál těžší, najít něco nového a neokoukaného," přiznal starosta. Vánoční výzdobu radnice postupně rozšiřuje i do dalších částí města a ozdoby obměňuje.