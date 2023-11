Slavnostní vernisáž zahájila ve středu 29. listopadu tradiční benefiční výstavu v píseckém kině Portyč. Letos jde už o dvacátý ročník oblíbené předvánoční akce.

V píseckém kině Portyč odstartovala už dvacátá benefiční vánoční výstava. | Foto: Diana Procházková

Během prvního dne se podařilo vybrat 36 755 korun. Nakoupit vystavené rukodělné výrobky mohou lidé ve foyer kina až do neděle 10. prosince vždy v době promítání.

Při zahájení vystoupil s vánočními melodiemi flétnový soubor Petry Holubové ze ZUŠ Písek, moderátorského mikrofonu se ujal ostřílený profesionál Luboš Voráček z Českého rozhlasu, který krátkými rozhovory představil vystavující organizace a pořadatele akce, kterým je společnost KOČÍ a.s. Sladké občerstvení připravila Cukrárna Hraběnka z Mirotic a v kinosálu mohli návštěvníci zhlédnout snímek Tlapková patrola ve velkofilmu.

Ke koupi jsou originální výrobky s vánoční tématikou z rukou seniorů a zdravotně či sociálně handicapovaných klientů pěti vystavujících organizací. Na výběr jsou například adventní věnce, ozdoby, svícny, keramika, perníčky a různé dárky.

Výdělek z prodeje si odnesou vystavující a navíc si rovným dílem rozdělí vybrané dobrovolné vstupné. Peníze pak využijí na nákup materiálu pro další kreativní tvorbu v arteterapeutických a ergoterapeutických dílnách. Jak uvedla PR manažerka pořádající firmy Kočí Diana Procházková, po úvodním dni výstavy si vystavující odnesli celkem 36 755 korun. „Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky 3800 korun, Denní a týdenní stacionář Duha Písek 14 880 korun, Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 8300 korun, Městské středisko sociálních služeb Písek 6496 korun a SeneCura SeniorCentrum Písek 3280 korun," vyjmenovala s tím, že celkový výnos z výstavy včetně dobrovolného vstupného bude znám až po jejím skončení.

Pořadatele těší stálý zájem veřejnosti. „Mám radost, že už dvacet let formou prodejní výstavy můžeme společně s návštěvníky pomáhat potřebným z našeho okolí. Tato akce se zatím neomrzela a stále láká pravidelné, ale i nové zájemce. Věřím, že je stejně jako mě hřeje u srdce radost z dobré věci. Kdo nestihl přijít na vernisáž a měl by zájem si něco nakoupit, může tak učinit ještě v následujících jedenácti dnech,“ řekl Tomáš Kočí, člen správní rady KOČÍ a.s.

První vánoční prodejní výstava se konala v roce 2003. Loni při 19. ročníku se prodaly výrobky za rekordních 72 621 korun a na dobrovolném vstupném se vybralo 7285 korun. Součet výdělků ze všech předchozích devatenácti ročníků této akce je i s dobrovolným vstupným a finančními dary 1 541 000 korun.

