Prodejci v Písku ale o možnost odbytu pro své zboží, které po celý rok vyráběli, nepřijdou. „Máme informaci, že část prodejců, kteří se chystali na naše vánoční trhy, se rozhodla zapojit do trhů, které probíhají celoročně na městské tržnici. Ta má z vládního nařízení výjimku. V termínu, kdy se měl konat vánoční jarmark tak prodejci přijedou nabízet své výrobky v rámci městského trhu,“ vysvětlil situaci Jan Němec z pořádajícího spolku Cohiba Musica.

Nabízela se také možnost přejmenovat vánoční trhy a v podstatě je tak zlegalizovat. Organizátoři ale nechtěli obcházet zákaz. „Víme o řešeních, která zvolila jiná města a to sice, že své vánoční trhy pouze přejmenují na farmářské a my jsme se rozhodli, že touto cestou nepůjdeme. Riziko, které by bylo spojené s případnými dopady a důsledky tohoto jednání jsou příliš vysoké,“ zdůvodnil Jan Němec.

Vánoční dárky, dekorace, ozdoby i keramiku si zájemci budou moci na Bakalářích nakoupit v pátek 10. prosince od 7 do 18 hodin a ve stejný čas také v sobotu. Klasické adventní trhy v Písku ale bývají třídenní, prodejci vánočního zboží tak přijdou o jeden den.