„Kapacitu stánků jsme snížili na polovinu, budou mezi nimi čtyřmetrové rozestupy. Museli jsme také zrušit prodej jídla a pití k okamžité konzumaci,“ uvedl Jan Němec za spolek Cohiba Musica, který pořádá program Advent v Písku včetně zmíněných trhů.

Na rozdíl od předchozích let se bude akce konat jen v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin. Součástí nebude doprovodný program, jak bývá zvykem, tedy zabijačka, kolotočář, hudební vystoupení a další. „Půjde čistě o to, že si lidé budou moct přijít nakoupit a podpořit tak prodejce. Nebude to letos bohužel tolik o setkávání a atmosféře,“ doplnil Jan Němec s tím, že budou dodržena hygienická nařízení. Prodejci budou mít roušky, u každého stánku bude k dispozici dezinfekce a bude posílena pořadatelská služba.

Stánky nabídnou řemeslné výrobky jako svíčky, svícny, šperky, hračky, doplňky do bytu, také keramiku, sklo, minerály, koření, bylinky, medovinu ve skle a mnoho dalšího.