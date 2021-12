Oblíbená tradice

Tříletá sazenice pod jeho dohledem roste dalších šest až deset let, aby z ní byl ten pravý vánoční strom. Mezi oblíbené tradice místních ze širokého okolí patří označení svého favorita s předstihem. „Strom je možné si vybrat dopředu a přijet si pro něj před Vánoci. Pro tuto příležitost vypisujeme vždy několik víkendových termínů od října do listopadu,“ vysvětlil Martin Smetana.

Lidé už si vozí vlastní originální značky. „Většinou už mají svoje značení, protože zjistili, že pokud se používají pouze naše značky, tak se potom v prostoru těžko vyznají,“ smál se.

Hledání může chvíli trvat

A tak na zelenáčích visí vlastní cedulky, barevné stužky, vlajky, vzkazy v lahvích, létající talíře i plyšové hračky. „Horší je, když to potom zapomenou, a stejně potom stromek hledáme,“ uvedl. Vlivem počasí se mohou barvy značek změnit. „To je potom také sranda hledat jehlu v kupce sena,“ řekl Smetana.

V Košicích vás nechají stromek uříznout

Prodej přímo z plantáže v Heřmanči zahajují s adventem. „O sobotách prodáváme každý den až do 23. prosince, na místě vám ho rovnou uřízneme a zabalíme,“ dodala Romana Smetanová s tím, že lze vybírat v čase od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. „Prodáváme také chvojí na ozdobu, stromky měříme na speciálním metru. Nejlepší je mít čerstvý stromek přímo z plantáže, než od obchodu ve městě, kde jsou nařezané delší dobu,“ prozradila.

Den předem

Pro lidi je to nezapomenutelný zážitek. „Pro ty, co si jdou vybrat, je to krásné. Pro nás je to náročné a hektické období,“ poznamenal Martin Smetana. On osobně si stromek řeže na vlastní plantáži den před Vánoci. „Vybírá ho dcera a manželka, a nakonec stejně přinesu ten, který byl nejblíž, abych nemusel daleko, nebo nějaký pěkný, který zbyl,“ sdělil s úsměvem.

Celý rok jehličnanům věnuje náležitou péči, aby mohly splnit na Štědrý den svůj úkol. Je třeba je ošetřovat proti chorobám a starat se o to, aby prospívaly. „Během roku zastříháváme. Musí se zlikvidovat a vyčistit staré plantáže, pařezy odstraňujeme půdní frézou. Na jaře se pole pohnojí a sázíme nové sadby,“ popsal cyklus.

Reklamace zatím jediná

Nechybí veselé historiky. „Stalo se nám, že jsme brali stromek i zpátky, protože ho vybral manžel a manželce se nelíbil,“ vzpomněl si na jedinou uznanou reklamaci. Úsměvné je podle něj také to, když někdo hledá dlouho pravidelný stromek, a nakonec řekne, že ho doma musí stejně ostříhat. „To je takový paradox, zní to až humorně při placení, když vám člověk sdělí, že ho přistřihne, aby se vůbec vešel do bytu, či ho mohl postavit ke zdi,“ přiblížil Martin Smetana.

Sklizeň stromků začala, majitelé plantáží kvůli zlodějům posílili hlídky

Jeden pán si zase neodhadl výšku. „Chtěl opravdu obrovský smrk. Chodil tu a hledal ho. Za rok přišel a říká: Loni jsem to přehnal, musel jsem ho skoro o půlku zkrátit,“ uvedl a hned dovysvětlil: „Ona totiž dost zkresluje rozsáhlá plocha. Když pak stromek donesete domů, zjistíte, že se vám tam třeba vůbec nevejde, a máte tak další práci,“ osvětlil zkušený pěstitel.

Na zloděje platí ostrý pes

I když by člověk v této době řekl, že už je to přežitek, samozřejmě řady jedlí a smrků nenechávají chladnými ani zloděje. „Dokonce to jeden rok dopadlo tak, že byl schopný vzít si nůžky a přestříhat pletivo. Udělal si díru v plotě, ale stejně jsme ho chytli, pes nám pomáhal,“ doplnila manželka Romana.

Mají totiž německého ovčáka. „Večer chodíváme na obchůzky, i když my sami nikoho nevidíme, tak pes ho ucítí, je to dobrý hlídač, a navíc docela ostrý,“ varuje další případné stromečkové bandity.

Zažili i velký nájezd, kdy si banda nenechavců chtěla odvézt bez placení větší počet kusů. „Byl to první rok, co jsme prodávali u této maringotky. Táta ji sem dovezl a zrovna byl uvnitř,“ uvedl. Podobný případ se podle něj stal i v Českém Rudolci, kde ukradli asi padesát stromků. „Nakonec je ale dohledali,“ uzavřel Martin Smetana.