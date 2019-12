Jihočeský Temelín byl o víkendu svátečně osvětlen v rámci vánoční kampaně Skupiny ČEZ Rozsvítili jsme vánoční stromy po celé zemi. Strom rozzářil třetí chladicí věž. „Chladicí věže jsou důležité pro provoz elektrárny, ale někdy je lze využít i netradičně,“ poznamenal Jan Kruml, ředitel jaderné elektrárny, a dodal: „Nazdobení rodinných domků je v Čechách velmi populární a i my jsme se rozhodli navodit vánoční atmosféru.“

K promítání použili energetici dva výkonné projektory. Jejich obraz se překryl do jednoho, a tím se zajistila dostatečná svítivost. Oba projektory byly umístěny vedle sebe 200 metrů od chladicí věže ve vyhřívaném stanu, aby se minimalizovaly rozdíly teplot mezi promítáním a vypnutím. Pokud by došlo k rychlému zahřátí, hrozilo by poškození lampy. K napájení projekce byla využita vlastní elektřina.

Světýlka na stromech se v rámci kampaně rozsvítila v celkem 240 městech a obcích, v jižních Čechách ve 28 obcích. „Adventní setkání u vánočního stromu, kdy si sousedé mohou užít slavnostní atmosféru a popřát si hezké svátky zapadá do naší strategie udržitelného rozvoje. Zároveň chceme poděkovat všem zákazníkům, kteří nám zachovávají přízeň,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Jednou z jihočeských obcí, která rozsvítila svůj stromek v rámci kampaně je obec Temelín. Ideálně posloužil vzrostlý, bezmála 25 metrů vysoký smrk v parku na návsi, na jehož ozdobení byly potřeba dvě vysokozdvižné plošiny. Rozsvítili ho v neděli v 17.30 h. Nechyběly při tom koledy ani punč. Ke stromu přibyl i Betlém s jesličkami.

To v Žimuticích sice mají vánoční stromy menší, ale za to hned dva. Tradičně totiž obyvatelé Žimutic rozsvěcovali obecní vánoční strom v Soběticích, letos úplně poprvé rozsvítili strom také přímo v obci. Oba zhruba šestimetrové smrky pocházíz obecních lesů. O jejich poražení, dopravu, vztyčení a vyzdobení se postarali místní dobrovolní hasiči. Kulturní program u stromů dostaly na starost děti z místní MŠ a ZŠ. Žimutický stromek svítí už od pátečního večera. Ten Sobětický se k němu připojil v neděli.