Dvojice mužů se snažila dostat na jednu ze soch v sobotu 13. února večer. Velitel písecké městské policie Jaroslav Rapant upřesnil, že incident se odehrál chvíli před zákazem vycházení. „O dění na mostě jsme přijali oznámení od občanů a současně si dvou lidí všiml také strážník městské policie, který vykonává službu na kamerovém systému.“

Hlídka se okamžitě vydala na místo, aby mužům v jejich jednání zabránila. „Jeden z nich začal lézt na sochu a chtěl se jí posadit za krk. Tím, jak se zapíral nohou, ulomil soše ruku, která poté spadla do řeky,“ doplnil Jaroslav Rapant.

Když si muži uvědomili, co se stalo, snažili se z mostu co nejdříve zmizet a rychlou chůzí se vydali směrem do Karlovy ulice. Tam je také podle slov Jaroslava Rapanta strážníci zadrželi. „Samozřejmě zatloukali, ale strážníci jim řekli, že mají vše nahrané na kamerovém systému. Muže přesně identifikovali i podle oblečení. Jeden z nich se k činu doznal, s druhým byly problémy, protože neměl jak prokázat svojí totožnost.“

Celou událost si převzala policie a prošetřuje ji pro podezření z trestného činu. Výše způsobené škody zatím není odhadnuta. „Na Kamenném mostě jsou repliky barokních soch, nepočítá se tedy s tím, že by město nechalo ulomenou ruku v řece hledat. Vzhledem k proudu vody by zřejmě nebylo ani možné ji najít. Na jaře se nechá socha opravit,“ vysvětlila mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová. Originály soch jsou po restaurování uloženy v expozici Prácheňského muzea.