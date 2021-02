Jak informoval hejtman Martin Kuba, očkovací látky dorazilo méně, a proto není možné vypisovat nové termíny pro veřejnost. „Aktuálně si nemůžeme dovolit vypisovat nové termíny pro očkování, protože nám dodávky vystačí tak akorát na přeočkování,“ vysvětlil s tím, že se musí dodržet termín 21 až 28 dní od aplikace první dávky.

V současnosti dostalo dle jeho slov vakcínu kolem 15 tisíc Jihočechů, přeočkováno ke konci týdne bude 4 800 z nich. Za zpomalení aplikace může právě souběh přeočkování s první aplikací a menší množství dodávek. „Místo šesti krabic nám tento týden dorazily čtyři, příští týden sice očekáváme další dodávku, ale opět vystačí jen na přeočkování,“ dodal Kuba.

Podle hejtmana Martina Kuby se o snížení dodávek vakcín vědělo, jen to ministerstvo zdravotnictví a vláda nešťastně komunikuje. "A je tu další díl strhujícího seriálu “Věřte nám, víme co děláme” z produkce Ministerstva zdravotnictví. Expresně objednané stříkačky z Číny nejsou k očkování Pfizerem vhodné. Potvrdil to ministr Blatný. Podle něj jsou pro JINÉ vakcíny," komentuje vtipně další počínání ministerstva.

Skoro dva miliony stříkaček za 1,7 milionu a tří milionový příplatek za rychlejší dovoz nelze podle zdravotníků k aplikaci vakcíny použít. Injekce mají totiž pevnou jehlu, která se při natahování látky z lahvičky otupí.