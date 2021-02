Za uplynulých 24 hodin zaznamenali hygienici na jihu Čech 87 nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkem 95 nemocných se uzdravilo. Kumulativní počet diagnostikovaných s COVID-19 od vypuknutí pandemie tak k nedělní osmnácté hodině v regionu vzrostl na 56 337. Počet vyléčených se zvýšil na 50 462 a aktuálně pozitivních mezidenně snížil o osm na 4 951 osob. Od loňského března, kdy byl v Jihočeském kraji zaznamenán první případ onemocnění, zde v souvislosti s koronavirem hygienici verifikovali celkem 924 úmrtí.

Od soboty do neděle přijaly laboratoře k vyšetření metodou PCR v regionu 344 suspektních vzorků a 44 vzorků od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili hygienici k nedělní 18. hodině 87 nových pozitivních případů, to je o 18 více než v neděli před týdnem. K nemocným přibylo 36 žen a 51 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českokrumlovsku (30), Českobudějovicku (26) a Táborsku (11).

„V jednačtyřiceti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině a ve třinácti na pracovišti. Deset nových případů se týkalo zdravotníků nebo přenosů nákazy ve zdravotnických zařízeních a dalších pět škol. U ostatních případů nebylo do nedělního večera možné zdroj nákazy identifikovat. V končícím pátém kalendářním týdnu jsme zaregistrovali v kraji celkem 2439 potvrzených případů, to je o jedenadevadesát více než v předchozím týdnu,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Od začátku školního roku se s nákazou COVID – 19 setkali žáci, pedagogové a nepedagogický personál ve 437 zařízeních, to je 53 % všech školských zařízení v Jihočeském kraji. V končícím týdnu byly jarní prázdniny v okrese Písek, v nastupujícím týdnu od 8. 2. budou v okrese Prachatice, Strakonice a Tábor.

„K dnešku jsou v kraji uzavřeny čtyři mateřské školy a jedna dětská skupina, před týdnem to bylo třináct školek. Ve dvaatřiceti případech jsou uzavřeny jednotlivé třídy mateřských škol, před týdnem to bylo patnáct školek. Základní školy jsou uzavírány jen výjimečně z důvodu pozitivity nebo karantény většiny zaměstnanců nebo žáků. Nyní jsou uzavřeny jednotlivé třídy ve čtyřech školách v kraji. V prvních a druhých třídách se objevují většinou jednotlivé případy pozitivity, celkem jde o dvanáct škol,“ upřesnila ředitelka Odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Marie Nosková.

Aktuální rizikový index protiepidemického systému PES, platný pro celou ČR, dosáhl v neděli 7. února hodnoty 71 bodů a pětadvacátý den v řadě setrvává v parametrech čtvrtého stupně koronavirového rizika – vážný stav (61 – 75 bodů). Ze stávajících 4 951 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 373 na Českobudějovicku, 898 na Jindřichohradecku, 666 na Písecku, 588 na Táborsku, 510 na Českokrumlovsku, 481 na Strakonicku a 435 na Prachaticku. 924 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou od vypuknutí pandemie zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 164 558 PCR vyšetření. V povinné karanténě se k nedělní 18. hodině nacházelo 1 841 osob. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu zvýšil o 44 na celkových 13 024,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v neděli večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 29 915 žen a 26 422 mužů. Z celkových 56 337 dosud potvrzených případů je 17 176 z Českobudějovicka, 9 193 z Táborska, 8 542 z Jindřichohradecka, 6 716 z Písecka, 6 060 ze Strakonicka, 4 331 z Prachaticka a 4 319 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 4 918 dětí ve věku do 14 let, z toho 974 do čtyř a 1 703 od čtyř do devíti let. 5 452 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 7 235 do kategorie 25 až 34 let, 9 618 do kategorie 35 až 44 let, 10 947 případů do kategorie 45 až 54 let a 8 077 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 10 090 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Kam na testy

Pokračuje dobrovolné antigenní testování obyvatel u poskytovatelů zdravotních služeb zařazených do sítě antigenních odběrových center. Počet odběrových míst pro testování a jejich provozní doba se může měnit dle zájmu veřejnosti, je dobré sledovat webové stránky jihočeských nemocnic nebo web Ministerstva zdravotnictví na adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/. V návaznosti na rostoucí potřebu antigenních testů mezi pendlery rozhodly laboratoře Aeskulab o mimořádném otevření odběrového místa na Senovážném náměstí v Č. Budějovicích. Až do odvolání bude odběrové místo vedle běžného provozu dostupné navíc každou neděli vždy v době od 8 do 11 hodin. Nutná je předchozí rezervace na adrese: rezervace.aeskulab.cz.

KHS Jihočeského kraje