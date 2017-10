V Tyršově ulici vznikne soukromá poliklinika

Písek – V přízemí lékárna, v patře ordinace praktického a dalších lékařů. To je budoucí využití rohového domu v Tyršově ulici čp. 53. Majitel, firma Zdraví – fit, tady chce vybudovat privátní polikliniku.

Ilustrační fotoFoto: Deník

K tomu však bylo třeba, aby písečtí radní schválili výjimku funkčního využití budovy. Vyhláška totiž udává, že by zde měly být jak nebytové prostory, tak i bytové. Majitel ale chce objekt plně využít pro nebytové prostory, přesněji ordinace.



Radní města se rozhodli výjimku udělit. „Kdyby šlo jen o lékárnu, asi by to bylo jiné, těch je tady dost. Ale ordinace schází. Osobně bych uvítala, kdyby tam bylo zubní a oční, těch je v Písku nedostatek,“ zmínila starostka Eva Vanžurová.



Objekt se v současné době rekonstruuje, nicméně dokončení záměru stojí v cestě také územní plán. Ten také říká, že má být dům zčásti využit k bydlení. „Připomínku k územnímu plánu už jsme podali,“ podotkl jednatel společnosti Zdraví – fit Jan Kolář.