Na betlému s lipenskými motivy pracoval Jan Tlášek celý rok. Vedle lipenské přehrady ukazuje Vítkův hrádek a zajímavé osobnosti z Lipenska, jako třeba českokrumlovského vodního záchranáře Milana Bukáčka, otužilkyni a provozovatelku adrenalinového kempu Adélu Černou z Černé v Pošumaví, jejího partnera Petra Beneše, nebo frymburského rolbaře, dříve pilota airbusu, Bohumila Jahna.

„Část betlému pan Tláška jsme měli možnost vidět už loni v jeho bytě,“ uvedl Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, který výstavu betlémů v hotelu Relax Dolní Vltavice inicioval. „Letos jsme se rozhodli jeho práci představit na Lipensku, v regionu, který velmi dobře zná. Inspirovaly ho také motivy z časopisu turistického spolku. Lipensko tak díky panu Tláškovi zežaludovatělo v jeho díle.“

V restauraci hotelu jsou tak během adventního času k vidění dvě části betlému. Loňský výjev kolem kaple na šumavském Stožci, kde vyhrává kapela, s níž zpívá herečka Jitka Čvančarová, dole plavci korigují polena při plavení ve Schwarzenberském kanálu, z lesa sváží dřevař dříví na saních. V novém výjevu se ocitnete na Lipensku v krajině kolem Vítkova hrádku. A tam už se toho děje. Na zamrzlém jezeře třeba nechybí Adéla Černá, a to hned ve dvojím provedení. Jednou, jak v kožichu odpočívá na lehátku, hned vedle se koupá v díře v ledu. Zatímco z věže hrádku překvapivě někdo padá dolů.

„Jednoho turistu v dalekohledu totiž tak zaujala paní Černá, která si dole čte nebo se koupe v jezeře, že nedává pozor a mezitím mu neposedný synek vypadl z věže a letí dolů,“ vysvětluje výjev s humorem sobě vlastním Jan Tlášek. „Na věži hrádku maminka mává dolů na nádvoří signály šátkem, aby v hospodě přestali pít a šli ho zachránit. Adéle se omlouvám, že jsem jí udělal červené vlasy, říkal jsem jí, obarvi se na zrzavo. Neměl jsem jiný materiál.“

Sníh na ledě šornuje bývalý hokejista Jaroslav Pouzar a o kousek dál je i s běžkami na zemi rozplácnutá biatlonistka Markéta Davidová ve žlutém triku s číslem 14, kterou srazil neukázněný sáňkař. „Představte si tu náhodu,“ vyprávěl Jan Tlášek. „Markéta je v betlému hotová už rok, ale ve Švédsku díky svému vítězství skutečně oblékla žluté číslo a ten den opravdu startovala s číslem 14.“

Jan Tlášek je člen jachetního klubu v Černé, krajský náčelník hladinové záchranné služby, která se stará o sportovní jachtaře při závodech. A celoživotní profesí elektrikář.

V betlému nechybí i další osobnosti. Kromě Adély Černé i její partner Petr Beneš, provozovatel kempu v Černé Jestřábí I. Dále Bohumil Jahn, pilot airbusu a přes zimu pilot rolby ve Frymburku. Náčelník vodních záchranářů Milan Bukáček se záchranářským psem. Ale i jiné osobnosti, které má Jan Tlášek rád. Kromě Jitky Čvančarové Pavel Šporcl s modrými houslemi či krumlovský fotograf Josef Seidel. Najdete tam však i samotného Jana Tláška, jak s ruksakem šplhá vzhůru po skále k obelisku A. Stiftera nad Plešným jezerem.

Zhotovit celý betlém znamená deset měsíců práce. „Nepracuji na něm denně,“ upřesnil betlémář. „Když dostanu nápad, musím nějakou dobu přemýšlet, jak to udělám. Není to jednoduché. Třeba, jak vůbec lepit ty figurky, jak přilepit ty žaludy k ručičkám, to byl velký problém. Všechny ručičky jsou z dubových větviček. Na podzim si jich spoustu nasbírám, protože mají takové kloubky a já toho využívám, když potřebuji ohnuté koleno, ohnuté ruce. Chodím přírodou a koukám, co by se mi hodilo. S babičkou jdeme na výšlap, třeba na Vítkův hrádek nebo někam na Šumavu, kam chodíme hodně, a já mám plný ruksak mechu, šišek, kořenů. Figurky jsou navíc oblečené – jenom než po bytě nebo jinde najdu materiál, který by odpovídal třeba uniformě pilota, není jen tak. Struktura, barva, knoflíky, čepice…“

Doma má Jan Tlášek svůj první betlém, klasický s náboženským podtextem. A v hlavě nápady na příští. „Mám v hlavě něco, čeho se až bojím,“ naznačil. „Potřebuji scénu, na níž se něco odehrává. Hezká by byla krumlovská Bellárie a divadelní představení před ní i s různými herci. Ale nevím, to berte s rezervou.“

„Je to úžasný pocit,“ podělila se Adéla Černá o své dojmy, jaké to je vidět se zvěčněna v betlému. „Je to pro mě velká čest, že si mě pan Tlášek vybral, a dokonce hned dvakrát.“

