Pro Temelín to bylo letos páté z plánovaných sedmi cvičení. ČEZ v úvahu bere všechna možná rizika. Vedle radiačních a technologických nehod je to například eliminace požárů, ekologických nebo traumatologických událostí.

Do cvičení se zapojilo pět desítek odborníků z ČEZ. Sešel se havarijní štáb, na místě nehody zasahovali hasiči, zdravotníci, dozimetristé a speciální havarijní skupina pro přepravu jaderného materiálu. Protože se jednalo o jaderný materiál, tak z dálky na vše dohlížela speciální policejní jednotka. Úkolem hasičů bylo zabránit úniku oleje do životního prostředí.

Bagr naráží do transportního vagonu vezoucího kontejner s použitým palivem. Takový byl scénář pátého letošního cvičení, které proběhlo v Jaderné elektrárně Temelín. Přestože se jednalo o jedinou vážnější zápletku, trvalo cvičení celé dopoledne a zapojila se do něj padesátka odborníků.

