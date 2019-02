V Sovově ulici by mělo vzniknout padesát lůžek pro seniory

Písek – Bývalý internát v Sovově ulici by se měl proměnit na pobytové zařízení pro seniory. V současné době už se pracuje na projektové dokumentaci a začít stavět by se mohlo v ideálním případě v roce 2020. Do té doby se město bude snažit získat dotaci.

Písek, budova radnice. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Šance jsou slušné. „Populace stárne, to je realita. Pobytových zařízení pro seniory je nedostatek a obecně je rozvoj služeb pro seniory nezbytný,“ míní místostarosta Petr Hladík.



Kapacita domova by měla být kolem padesáti až pětapadesáti lůžky. Kancelář by zde měla mít také terénní pečovatelská služba a do budoucna se pravděpodobně v objektu zřídí kuchyni, kde by se vařily obědy nejen pro ubytované seniory, ale také pro ostatní ve městě.



Budovu dočasně využívá Denní stacionář Duha, který se v polovině roku vrátí do svých prostor.

Autor: Lucie Kotrbová