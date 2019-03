Písek – Město plánuje prostřednictvím pověřené organizace Písecké kočky a městské policie odchyt a následnou kastraci toulavých koček.

Odchyt toulavých koček. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Začne v sobotu 9. března. Až do 17. března se bude odchytávat v ulicích Kollárova, Pražská, Třebízského a Vinařického. Ve druhé polovině března, a to od 16. do 27., bude odchyt toulavých koček pokračovat v lokalitě Václavského náměstí a kolem ulic Strakonická, Vratislavova a Zátavské nábřeží. Město provádí odchyt především proto, aby zabránilo nekontrolovanému množení koček a eliminovala se tak s ním spojená zdravotní rizika pro občany i jejich domácí zvířata. „Toulavé kočky mohou přenášet prašivinu, toxoplazmózu, vzteklinu i další nemoci,“ uvedl David Schwedt z odboru životního prostředí MÚ Písek.