Mirovice – Rybáři z MO ČRS Mirovice připravili na sobotu 2. května 14. ročník Mirovického poháru na řece Skalici, který se bude konat v lokalitě U Skály.

Ilustrační foto | Foto: Martin Zaoral

Prezentace účastníků bude od 5 do 6 hodin, od 6 do 9 hodin se bude konat první kolo závodu. Následovat bude přestávka do 10.30 hodin, kdy začne druhé kolo, které skončí ve 13.30 hodin. Výsledky závodů se všichni dozví ve 14 hodin.

Deset nejlepších závodníků dostane věcné ceny. První tři navíc i poháry a vítěz vyhraje ještě uzenou kýtu. Pohár je připravený i pro toho, kdo uloví nejtěžší rybu.

Počet míst je omezený na 50 účastníků a startovné činí 200 korun.