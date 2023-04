Velké teplotní výkyvy nabízí v těchto dnech počasí na jihu Čech. V sobotu se dostaly v regionu opět nad dvacet stupňů Celsia.

V týdnu nás na jihu Čech čekají přízemní mrazíky. Ilustrační foto, | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Z příjemného slunečného počasí, které nabídla Jihočechům sobota, se v týdnu přesuneme opět k chladnější variantě jara.

V sobotu si Jihočeši mohli dopřát skoro letní výlety nebo využít krásné počasí třeba k práci na zahrádce. Na několika místech bylo opět více než 20 °C. Podle meteorologa Františka Vavrušky z Českého hydrometeorologického ústavu bylo nejtepleji v regionu v Českých Budějovicích, kde bylo zaznamenáno 21,4 °C, ve Strakonicích pak bylo 20,8 °C a ve Vráži nedaleko Písku 20,7 °C. Například v Děbolíně, kde je měřicí stanice pro Jindřichův Hradec, zaznamenali meteorologové 18,8 °C.

V neděli byly nejvyšší teploty na jihu Čech kolem 17 a 18 °C. Nejvíce bylo opět v Českých Budějovicích, a to 18,7 °C, ve Vyšším Brodě ještě rovných 18 °C. Výhled na nejbližší dny ale už tak příznivý není. "Zase se ochladí," předpověděl František Vavruška a dodal, že nejchladnějšími dny budou úterý a středa. "Ve vyšších polohách ještě očekáváme sněhové přeháňky," zmínil František Vavruška s tím, že v čtvrtek ráno by se po vyjasnění ještě mohly objevit přízemní mrazíky. "Čtvrtek ráno bude nejrizikovější, to může být kolem nuly," varoval i řidiče František Vavruška.

Pokud se týká deště, očekávají meteorologové na jihu Čech v první polovině týdne přeháňky, ale ne ve větším množství.