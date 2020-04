Jeden nový případ byl zachycen na Táborsku a druhý na Jindřichohradecku.

ON-LINE:

„Mezi všemi kraji České republiky si jižní Čechy dále udržují nejnižší relativní výskyt onemocnění COVID-19, tedy nejnižší počet případů přepočtený na 100 tisíc obyvatel. Podle večerních dat Ministerstva zdravotnictví dosáhl relativní výskyt v našem regionu 18,72 pozitivních případů na 100 tisíc obyvatel,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD. Poznamenala, že za uplynulých 24 hodin vyšetřily laboratoře v regionu 225 nových suspektních vzorků osob, u nichž lékaři vyslovili podezření na možné onemocnění COVID-19. „Pozitivní byly dva vzorky. V jednom případě šlo o kontaktní přenos uvnitř rodiny již dříve pozitivně testované osoby a v druhém o kontaktní nákazu ze zatím neznámého zdroje,“ doplnila.

Podle hygieniků je důležité, že se díky testování daří zachycovat v terénu více pozitivních osob a umísťovat je do karantény, čímž se snižuje počet skrytých potenciálních nosičů. „V jižních Čechách testujeme opravdu masivně, což je z epidemiologického hlediska nesmírně pozitivní. Jsou zřízena externí odběrová místa již u všech sedmi jihočeských krajských nemocnic a do testování je v regionu zapojeno už šest laboratorních pracovišť,“ doplnila šéfka jihočeských hygieniků. V současné době testují vzorky laboratoře nemocnice v Českých Budějovicích, Strakonicích a Písku. K nim se postupně přidaly laboratoře Biologického centra Akademie věd ČR v Budějovicích, Mikrobiologického centra Algatech Akademie věd ČR v Třeboni a laboratoře budějovické Katedry Medicínské biologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

K sobotní 18. hodině bylo podle verifikovaných dat KHS v regionu mezi nemocnými 71 žen a 48 mužů. „Jednatřicet nemocných, což je nejvíce v kraji, má trvalé bydliště na Strakonicku. Jednadvacet jich je z Českokrumlovska, dvacet z Českobudějovicka, patnáct z Prachaticka, čtrnáct z Táborska, jedenáct z Jindřichohradecka a sedm z Písecka,“ doplnila epidemioložka jihočeské KHS MUDr. Jitka Luňáčková. Mezi nemocnými je pět dětí do 14 let. Jeden nemocný je v kategorii od 15 do 19 let. V produktivním věku 20 až 64 let je 85 pozitivních případů a celkem 28 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+. Počet uzdravených se v regionu ve čtvrtek nezměnil a zůstává na čísle tři.

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 5413 osob. V povinné karanténě se k sobotní 18. hodině nacházelo 1017 Jihočechů.

V souvislosti s novými případy, nezřídka vzniklými rodinným kontaktem s nemocným, připomněla MUDr. Luňáčková potřebu, co největší možné izolace pozitivní osoby v rámci domácnosti. „Nutné je nošení roušek i doma, pečlivé mytí rukou a dezinfekce rukou a všech předmětů, kterých se nemocný dotýká. Pokud je to možné, měl by mít svou místnost,“ dodala epidemioložka.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz. Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 . Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to po jejich verifikaci.

Aktuální situace k výskytu koronaviru v Jihočeském kraji (údaje k 4. 4. 2020)

Kumulativní počet potvrzených případů 119 (denní přírůstek +2)

Počet osob indikovaných k testování 5413

Počet dnes testovaných vzorků 225

Počet karantén 1017

Kumulativní počet vyléčených: 3

Pozitivní případy v regionu po okresech:

Strakonicko 31 (denní přírůstek 0)

Českokrumlovsko 21 (denní přírůstek 0)

Českobudějovicko 20 (denní přírůstek 0)

Prachaticko 15 (denní přírůstek 0)

Táborsko 14 (denní přírůstek +1)

Písecko 7 (denní přírůstek 0)

Jindřichohradecko 11 (denní přírůstek +1)

Nemocní podle pohlaví:

Ženy 71

Muži 48

Nemocní podle věku:

1-4 roky: 1

5-9 let: 1

10-14 let: 3

15-19 let: 1

20-24 let: 10

25-34 let: 21

35-44 let: 21

45-54 let: 17

55-64 let: 17

65+ let: 28