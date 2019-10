V sobotu 2. listopadu se bude asfaltovat Nádražní ulice v úseku Svazarm – O. Ševčíka.

Přechod parovodu na horkovod v Písku. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Poté se zde obnoví vodorovné dopravní značení a pro dopravní obsluhu se ulice v úseku Zeyerova – O. Ševčíka otevře v pondělí 4. listopadu. Vjezd a výjezd do Nádražní ulice bude možný ze Zeyerovy ulice. Výjezd z ulice Nádražní bude možný do ulice Otakara Ševčíka a dále na Husovo náměstí a do ulice Purkyňova. Ulice O. Ševčíka bude jednosměrná tak, jako byla před zahájením prací.