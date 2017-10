V sobotu bude velká dětská burza

Mirotice - V sobotu pořádá od 9 do 12 hodin TJ Sokol Mirotice v sokolovně tradiční velkou dětskou burzu.

Mirotice. Ilustrační fotoFoto: Deník / Stanislava Koblihová

Maminky mají příležitost prodat věci, které už jejich děti nepotřebují, a nakoupit si za výhodné ceny naopak to, co potřebovat budou. „Příjem věcí na prodej je v pátek od 16 do 18 hodin, ale kdo chce, může si své věci prodávat sám,“ uvedla starostka TJ Sokol Mirovice Monika Chylíková.

Prodávat se tu bude dětské oblečení, obuv, hračky, sportovní a další potřeby pro děti. Věci, které se v komisním prodeji neprodají, si mohou jejich majitelé vyzvednout hned po burze od 12 do 13 hodin.