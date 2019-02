Protivín - Na náměstí kromě dalších účinkujících vystoupí No Name, David Koller a Traband.

Městské slavnosti v Protivíně | Foto: Archiv Deníku

Poslední prázdninová sobota bude v Protivíně už tradičně patřit městským slavnostem. „Je to pro návštěvníky příležitost nejen vidět zajímavý program, na který se platí vstupné, ale zároveň si zdarma mohou prohlédnou muzeum nebo rekonstruovanou Kaplanku," uvedl starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Letošní slavnosti jsou již sedmé v pořadí. „Předchůdcem této akce byla v roce 1999 oslava stého výročí povýšení Protivína na město. Konáním městských slavností se odvíjí od první dochované písemné zmínky o Protivínu, která pochází z 1. září 1282," nahlédla do historie Sylva Karfíkova, vedoucí Městského kulturního střediska Protivín.

Program slavností začne v sobotu ve 12.30 hodin na hlavní scéně na Masarykově náměstí. Potom návštěvníci uvidí exhibici členů velmi úspěšného sportovního klubu Taehan – Taekewondo Protivín. Své umění předvedou také karatisté z Cobra Ryu Strakonice.

Na hlavní scéně vystoupí rovněž známé kapely a zpěváci: Traband, Ondřej Havelka & Melody Makers, Žlutý pes, David Koller & Band a přes půlnoc bude hrát a zpívat slovenská pop – rocková skupina No Name.

Na své si v sobotu v Protivíně přijdou také děti. Na malé scéně od 13 hodin zahrají pohádky Kamarádi Brno, vystoupí dětský taneční soubor Zlatá lilie z Ražic, klaun Bublík s Bubleshow a nebude chybět ani Al Dahar s kouzelnickým programem. Večer bude malá scéna patřit Maxim Turbulenc a Kristíně Nídlové.

V programu na prvním nádvoří zámku jsou ukázky z činnosti místního jezdeckého klubu Šárka a sokolnického kroužku Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy B. Schwarzenberga Písek.