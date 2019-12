Protože tato tradice mezi lidmi postupně téměř vymizela, dostalo se Borovanům uznání a jejich Barborky byly letos zapsané do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje.

Podle starostky Ivany Dolejškové podala návrh na jejich zápis pracovnice Jihočeského muzea Marcela Macková, která v Borovanech tuto tradici několikrát dokumentovala.

A jak taková obchůzka vypadá? „Dívky si večer před svátkem Barbory na sebe vezmou bílé šaty, závoje nebo škrabošky, ulomenou větvičku třešně, košíky plné balíčků a jako Barborky se vydávají na obchůzku za dětmi po vsi,“ vysvětlila Ivana Dolejšková, která sama kdysi chodila převlečená za Barborku.

Letos se na obchůzku vydaly dvě žákyně základní školy a dvě ze střední školy. Přišly i za nejmladším obyvatelem obce, jedenáctiměsíčním Vašíkem Hajíčkem. Tomu se ovšem bílé postavy moc nelíbily a jejich návštěvu probrečel. Zato jeho o dva roky starší sestřička Maruška byla statečnější, neplakalaa Barborkám zazpívala koledu Pásli ovce valaši. Jednou z Barborek byla třináctiletá Helena Skaláková. „Za Barborku chodím třetím rokem. Je to hezká tradice. Když jsem byla menší a Barborky ke mně přišly, pamatuji si, že jsem se jich trochu bála, ale líbily se mi,“ shrnula Helena.

Další zvyk na svátek svaté Barbory Podle pohanského zvyku se v tento den uříznou větvičky z třešní dají se do vázy s vodou tak, aby do Vánoc v teple rozkvetly. O Vánocích pak symbolizují nejen příchod nového světla v podobě Ježíše Krista, ale původně připomínalyi zimní slunovrat, který způsobí zánik zimy a příchod dalšího květy ozdobeného jara. Dle pověry to také může znamenat, že se dívka, které barborka vykvetla, do roka a do dne vdá. Dívky si někdy větvičky označily barevnými stužkami podle chlapců, kteří jim byli sympatičtí. Která větvička nejdříve vykvetla, s tím se měla dívka vdávat.